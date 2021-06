Taylor Mega si è concessa una vacanza in barca a Formentera e i suoi scatti bollenti – in compagnia di alcuni amici – hanno infiammato i social.

Mentre in rete impazza il rumor riguardante una sua presunta lovestory col rapper Sacky, Taylor Mega è “fuggita” a Formentera. Sui social l’influencer si è mostrata mentre si godeva il relax in barca in compagnia di alcuni amici con dei bikini bollenti. “Adesso vado in barca con questo completo e schiattano tutti”, ha detto la stessa Taylor Mega nelle sue stories, prima di mostrare il suo seducente costume e il suo corpo perfetto.

Taylor Mega: la vacanza in barca a Formentera

Tra balletti, scherzi e relax sotto il sole (e senza reggiseno) Taylor Mega ha infiammato i social con le foto della sua vacanza a Formentera.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/taylor_mega/?hl=it

L’influencer è partita in compagnia di alcuni amici e senza la sua presunta nuova fiamma (il rapper Sacky) con cui era stata pizzicata pochi giorni prima della sua partenza per le vie di Milano. L’influencer ha conquistato i fan col suo fisico da urlo e con i suoi balletti seducenti in barca, ma per il momento non ha confermato né smentito le voci riguardanti la sua presunta nuova relazione.

La vita privata

Taylor Mega ha vissuto un’importante storia d’amore con Tony Effe, leader della Dark Polo Gank, mentre precedentemente era stata legata all’ex volto di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. In passato all’influencer sono stati attribuiti innumerevoli e presunti flirt, ma per quanto riguarda la vita privata lei stessa ha sempre preferito preservare la sua privacy. Al momento sono in tanti a chiedersi se presto uscirà allo scoperto col rapper Sacky: i due sono stati paparazzati da Chi mentre passeggiavano mano nella mano per le vie di Milano, ma al momento non hanno proferito parola sulla questione.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/taylor_mega/?hl=it