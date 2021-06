Francesco Chiofalo è stato travolto dagli insulti per aver detto che la sua sugli abiti succinti di alcune ragazze.

Con una serie di Instagram stories sulle vesti succinte delle ragazze in estate, Francesco Chiofalo è finito nell’occhio del ciclone ma lui stesso ha rinviato al mittente le accuse, difendendo il suo pensiero in merito alla questione. “Con ‘sti leggings infilati dentro il sedere e quattro chili di trucco col capello fatto e tutte profumate con una maglietta piccola così che copre giusto il seno e poi se magari un ragazzo le guarda ti rispondono pure male”, aveva detto Chiofalo prima di essere travolto dagli insulti.

FRANCESCO CHIOFALO

Francesco Chiofalo: bufera sui social

Francesco Chiofalo è stato accusato di aver espresso un concetto sessista e retrogrado sui social, dove ha praticamente affermato che alcune ragazze – con la scusa del caldo estivo – ne approfitterebbero per uscire svestite (a suo dire “così da farsi guardare”): “Fanno di tutto per farsi guardare e se le guardi ti rispondono pure male”, ha chiosato Chiofalo, ben presto riempito di critiche. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma ha replicato contro coloro che lo hanno riempito d’insulti e ha specificato che la sua sarebbe stata una “generalizzazione”:

“Nessuno ha parlato di molestie e detto che non ci si può vestire in un certo modo. […] Se io esco senza maglietta sono libero di farlo, ma devo mettere in conto che la gente che incontrerò è libera di guardarmi. Non posso poi girarmi verso quella persona a brutto muso e dirle “Che ca**o te guardi?“. Quando uno si veste in maniera eccessivamente appariscente, deve rendersi conto che la gente è libera di poter guardare. Non mi venite a dire adesso che il guardare è una forma di molestia, per favore“, ha specificato via social.

La vita privata

Dopo la fine della sua storia con Antonella Fiordelisi Francesco Chiofalo risulta essere single e, secondo indiscrezioni, potrebbe essere tra i nuovi volti di Uomini e Donne nella stagione 2021/2022. La vicenda al momento non ha ricevuto conferme.