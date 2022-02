L’ironia e la simpatia del giovane Tananai lo ha reso un vero e proprio idolo sul web, dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022. Il cantante, infatti, non perde occasione per scrivere divertenti tweet e fare botta e risposta con tanti vip che lo adorano.

Tra gli utenti più celebri di Twitter, anche la stimata Accademia Della Crusca ha ripreso un suo tweet per spiegare la parola “Cringe”, molto utilizzata dai giovani e anche da Tananai. Ecco il botta e risposta che sta facendo impazzire i fan del cantautore su Twitter:

Mi sento come Buzz Lightyear in poche parole STO VOLANDO MALE https://t.co/qz8r8GDmhV

Tananai ha partecipato tra i Big a Sanremo 2022, con la canzone “Sesso Occasionale”, uno dei singoli del Festival più ascoltati nell’ultimo mese. Ospitato in numerose trasmissioni, intervistato al TG1 e su tante altre reti, Tananai è un vero fenomeno, dimostrazione del fatto che arrivare ultimi a Sanremo è solo un trampolino di lancio.

