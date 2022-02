La giornalista Francesca Fagnani, ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato del suo rapporto con il compagno Enrico Mentana, al quale è legata da molti anni.

Francesca Fagnani è tornata su Rai 2 con il suo programma “Belve” e oggi è stata ospite di Serena Bortone, a “Oggi è un altro giorno”. La giornalista ha raccontato della sua carriera e non ha potuto fare a meno di parlare del suo compagno Enrico Mentana.

La Fagnani, infatti, ha ironizzato sul suo rapporto con Mentana, famoso giornalista de La7 con il quale ha una relazione da ben 9 anni. Ecco cosa ha detto alla Bortone: “Io ho iniziato a lavorare con Minoli, ho proseguito con Santoro: con i caratteracci sono allenata. Me ne sono portata a casa uno per mantenere alta la tensione“

Alla domanda della conduttrice che chiedeva se ci fosse un po’ di competizione tra loro, Francesca Fagnani ha risposto di no: “Io non lo sono, perché lui è troppo più in alto. Essere competitivi con lui è un’impresa a perdere. Facendo lo stesso lavoro, parliamo la stessa lingua, e gli interessi sono gli stessi, magari ci appassioniamo sull’Ucraina“

Francesca Fagnani e Enrico Mentana, la loro storia

Enrico Mentana e Francesca Fagnani stanno insieme dal 2013, dopo la fine della relazione del giornalista con l’ex moglie Michela Rocco di Torrepadula.

Stanno insieme da 9 anni e tra loro hanno 23 anni di differenza che, però, non si sentono. Sono entrambi molto riservati sulla loro vita privata, tanto è vero che il loro amore è spesso lontano dai gossip.

