Una fuga a Parigi romantica quella di Luca Onestini insieme alla fidanzata spagnola Cristina Porta, che però non si è conclusa nel migliore dei modi.

L’ex tronista, infatti, si è ritrovato con un occhio nero a causa di alcune cose esclamate dalla ragazza, come ha raccontato lui stesso sui social. Luca è stato aggredito, infatti, dai tifosi del Paris Saint Germain, dopo che Cristina si era lasciata andare a brutte frasi contro di loro al termine del match contro la sua squadra del cuore, il Real Madrid.

“Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio”

Luca Onestini ha aperto il suo cuore a un nuovo amore, Cristina Porta, giornalista spagnola conosciuta a Secret Story, una sorta di Grande Fratello spagnolo al quale l’ex tronista ha partecipato.

La coppia dopo la fine del programma iberico, che è stato vinto proprio da Onestini, non si è praticamente più lasciata. Luca pare si sia ripreso completamente dalla rottura brusca con l’ex Ivana Mrazova, conosciuta nel 2017 al Grande Fratello Vip.

