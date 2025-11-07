Superstar di Paola Iezzi, il significato: “Brilla l’anima come vuole”

Superstar di Paola Iezzi si rivolge a tutte le persone che non vogliono più nascondere la propria vulnerabilità: ecco il significato.

Paola Iezzi torna dai fan con un brano esplosivo, con leggere sonorità house tipiche degli anni Novanta. Si intitola Superstar e, contrariamente a quanto può sembrare dal titolo, non è dedicata alle celebrità, ma alle persone comuni. Scopriamo il significato e il testo della canzone.

Superstar di Paola Iezzi: il significato della canzone

Uscita venerdì 7 novembre 2025, Superstar di Paola Iezzi è stata scritta dalla stessa artista con Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria. Prodotta dai Room9 e da Etta, la canzone mette al centro del racconto la vulnerabilità, vista non come ostacolo ma come qualcosa che consente di ritrovare se stessi. Il significato si coglie fin dalla prima strofa e le sonorità leggermente house di metà anni Novanta costruiscono una colonna sonora perfetta.

“Sotto il cielo, superstar

Ma è soltanto illusione

Siamo tristi superstar“.

Le superstar di cui parla Paola non sono le celebrità vere e proprie, ma tutte quelle persone che sorridono pur avendo il vuoto dentro l’anima, una solitudine che gli altri difficilmente notano.

“Se balli con me

Si accende la luna

E brilla l’anima come vuole“.

Paola Iezzi ha commentato così Superstar: “Le ‘tristi superstar’ non sono solo le celebrità: sono tutti coloro che cercano di brillare anche quando dentro si sentono fragili e vulnerabili. È quella contraddizione eterna tra sorriso e malinconia, tra danza e silenzio, tra amore e perdita. Perché, in fondo, ‘superstar’ siamo tutti: innamorati e peccatori“. Una canzone che può essere letta anche come un inno, un inno per tutti coloro che non si rispecchiano più nell’immagine che mostrano, che hanno voglia di ballare anche quando non c’è musica.

Ecco il video di Superstar di Paola Iezzi:

Superstar di Paola Iezzi: il testo della canzone

Non parlarmi più d’amore

Se non sai cos’è il peccato

Guardaci…

Continua per il testo integrale