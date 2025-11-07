Bridget Jones diventa una statua: dove sarà e quando potrai vederla dal vivo

Bridget Jones, eroina interpretata al cinema da Renée Zellweger, diventa una statua: scopriamo dove e quando verrà installata.

I fan di Bridget Jones possono gioire: la loro eroina diventa una statua che verrà installata in una delle piazze più famose al mondo. Ovviamente, la scultura avrà le sembianze dell’attrice Renée Zellweger, colei che ha dato un volto al personaggio inventato dalla scrittrice Helen Fielding.

Bridget Jones diventa una statua: avrà le sembianze di Renée

Era il 2001 quando Il diario di Bridget Jones, uscito sotto forma di romanzo nel 1996 con la firma della scrittrice Helen Fielding, debuttava nelle sale cinematografiche. Con protagonista l’attrice Renée Zellweger, il film ha ottenuto un successo spropositato, replicato pure nei tre capitoli successivi. Adesso, a distanza di tanti anni dalla sua comparsa, l’eroina di tutte le donne deluse e sfortunate, che sperano ancora in un lieto fine, diventa una statua.

La scultura avrà le sembianze di Renée, ovviamente nei panni di Bridget Jones, ruolo che tra l’altro l’ha resa famosa in ogni angolo del globo e che ancora oggi fa fatica a scollarsi di dosso. La statua sorgerà a Londra, precisamente Leicester Square, luogo dedicato alle icone della pop culture.

Quando si inaugura la statua di Bridget Jones?

Dopo essere diventata cittadina onoraria di Londra, Renée Zellweger riceve un altro omaggio dalla città: una statua a Leicester Square. Un riconoscimento non indifferente, visto che è la prima attrice di una commedia romantica a “diventare” una scultura della nota piazza londinese.

La statua vedrà luce lunedì 17 novembre 2025, alla presenza dell’attrice principale e di Sally Phillips, interprete di Shazzer, migliore amica di Bridget, che condurrà anche l’evento. Inoltre, ci saranno altri personaggi, come Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall, rispettivamente il professor Scott Wallaker e Leo Woodall del capitolo Un amore di ragazzo.