Sta per arrivare SuperBenny, la serie animata firmata Discovery che sarà dedicata a Benedetta Rossi e alla sua vita da food blogger!

SuperBenny, questo è il nome che è stato scelto per la prima serie animata targata Discovery che avrà per protagonista Benedetta Rossi. La food blogger che conoscerete senz’altro per il programma Fatto in casa per voi trasmesso su Food Network e Real Time, sta per arrivare in una veste tutta nuova con questo progetto che la trasformerà nella protagonista di una serie animata.

SuperBenny: tra cucina e animali

Benedetta Rossi sarà protagonista di una serie animata per raccontare l’amata food blogger e la sua famiglia, una comedy destinata alla visione per tutta la famiglia. In SuperBenny la protagonista è una web star che affronta i problemi della quotidianità, tra faccende domestiche e il suo impegno nel web.

Cartone di donna che mangia

Insieme al marito Marco Gentili e al cane Cloud, ma anche con gli animali dell’aia, vive in una casa di campagna e ad ogni puntata si ritrova a sistemare pasticci. Ma per fortuna, trasformandosi in SuperBenny riesce a diventare una “moderna Mary Poppins”, in grado di affrontare sempre la situazione con originalità e brio.

SuperBenny: la serie animata di Discovery su Benedetta Rossi

Si tratta della prima serie di animazione prodotta da Discovery Italia, la cui produzione sarà coordinata da KidsMe del gruppo De Agostini Editore. Come dichiarato da Gesualdo Vercio, Programming Senior Director di Discovery Italia, SuperBenny sarà solo la prima delle tante novità in arrivo.

“Di fatto Superbenny è un apripista, dando il via alla possibilità di sviluppare anche inedite iniziative speciali e progetti di business” – ha dichiarato Gesualdo Vercio, aggiungendo – “Siamo felici di annunciare questo nuovo progetto che ci lega a Benedetta Rossi, vero e proprio fenomeno mediatico che appassiona milioni di italiani e uno dei volti di punta del nostro gruppo”. La serie verrà trasmessa a maggio dapprima su Discovery+ per poi andare in onda anche su Frisbee e sarà composta da 20 episodi da 5 minuti l’uno.

