Sta per arrivare il FantaAmici, il nuovo gioco legato al famoso programma di Maria De Filippi e che segue le orme del FantaSanremo.

Tra pochi giorni avrà inizio il serale di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi.

E, dopo il successo del FantaSanremo, non poteva non mancare una versione gioco anche per il famoso programma. Sul web è infatti già iniziata la sfida, fatta come sempre di regole da seguire. Scopriamo insieme quali sono e come prendere parte al gioco.

Come funziona il FantaAmici

Come sempre, lo scopo del gioco è quello di dare il via ad una squadra personale scegliendo un professore e cinque allievi tra quelli in gioco. Per farlo, si avranno a disposizione 1000 monete.

Maria De Filippi

Di settimana in settimana, si otterranno dei punteggi legati a ciò che avviene durante il programma e al comportamento assunto dagli allievi scelti. Ci saranno inoltre dei mini giochi che influenzeranno le classifiche e che potranno essere svolti attraverso Twitter, TikTok ed altri social.

Per seguire meglio il tutto si hanno a disposizione un sito web ed i canali social relativi.

Inoltre è già stata annunciata un’app dalla quale sarà molto più semplice partecipare e prendere parte ai vari mini giochi. Una gara nella gara che i tanti fan del programma non vedono già l’ora di iniziare e che renderà sicuramente ancor più interessanti e sentite le varie esibizioni degli artisti. Artisti che con il loro modo di agire e con i risultati raggiunti potranno portare alla vittoria i giocatori del FantaAmici che hanno creduto in loro.

Quando avrà inizio il gioco

Il FantaAmici 2022 avrà inizio ufficialmente Domenica 22 Febbraio 2022. In questa data le squadre dovranno quindi essere pronte per entrare in gioco.

Il tutto senza dimenticare i mini giochi. Primo tra tutti uno sui meme che si farà su Twitter e che funziona creando un post di Twitter. Il più votato durante il serale (ovvero quello che riceverà più like) otterrà dei punti bonus ed un ticket che si potrà inserire direttamente sull’app.

L’hashtag per partecipare è #FantaAmici e basterà aggiungerlo al proprio tweet per entrare direttamente in gara.

