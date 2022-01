Pensava di non essere ascoltato il Presidente, che a microfoni ancora accessi e sottovoce, ha insultato un giornalista per aver fatto una domanda non gradita.

Non è la prima volta che il Presidente degli Stati Uniti, Biden, fa una gaffe che diventa virale. In questo caso però, si parla di un vero e proprio insulto nei confronti di un giornalista di Fox News, chiaramente conservatore. E’ successo durante un evento organizzato alla Casa Bianca, Joe pensava di non essere ascoltato e invece i microfoni erano ancora accesi.

L’insulto di Joe Biden al giornalista per una domanda sull’inflazione

Si chiama Peter Doorcy il giornalista che, durante un evento pubblico, ha fatto una domanda scomoda a Biden riguardo l’inflazione. Il redattore è chiaramente conservatore e in opposizione alle politiche del Presidente e così la sua risposta è stata pungente e ironica, come riporta Fan Page: “L’inflazione? È una grande risorsa“.

Dopo questo breve dialogo però, mentre i microfoni erano ancora accesi, Biden ha fatto un commento sul giornalista definendolo “stupido figlio di p***na“. Il Presidente pensava di non essere ascoltato, considerando che l’evento era ormai volto al termine, invece i presenti sono riusciti a carpire ogni parola. Di certo, non è una buona pubblicità per il politico ma l’opinione pubblica è senza dubbio abituata a queste sue uscite poco felici.

Riproduzione riservata © 2022 - DG