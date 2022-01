Durante la prima giornata di votazioni al Quirinale, sono usciti fuori tanti nomi stravaganti che hanno annullato le schede, tra cui Amadeus, Alberto Angela e altri nomi dello spettacolo.

Sono stati parecchi i nomi bizzarri durante la prima giornata delle votazioni al Quirinale, dopo la quale le schede bianche sono state 672, 49 quelle nulle, i voti dispersi sono stati 88.

Tra i nomi scritti dagli elettori sulle schede, tantissimi i nomi del mondo dello spettacolo o anche del giornalismo, tipo Albero Angela (che molti sul web hanno sperato potessero essere reali), il conduttore del GF Vip 6 Alfonso Signorini, Amadeus che è prossimo a presentare Sanremo 2022 e tanti altri.

Gli elettori si sono sbizzarriti, mettendo nomi come il conduttore di “Porta a Porta” Bruno Vespa, Giorgio Lauro di “Un giorno da pecora” e Giuseppe Cruciani della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, e Mauro Corona. E ancora, non sono mancati i riferimenti al mondo del calcio, con Claudio Lotito, presidente della Lazio, passando per il portiere campione del Mondo ‘82 Dino Zoff.

Alcuni voti anche per Mario Segni e Giuseppe Cossiga, figli dei Capi dello Stato Antonio e Francesco. Dopo Francesco Rutelli, anche un altro ex sindaco di Roma, Walter Veltroni.

