È iniziato il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e Bruno Vespa ha fatto la sua previsione su chi sarà.

Bruno Vespa fa la sua previsione sul nome di chi sostituirà Sergio Mattarella al Quirinale. Il giornalista conduttore di Porta a Porta ha dato i nomi che secondo lui potrebbero essere i papabili sostituti.

In queste ore si deciderà il futuro del nostro Paese, al momento è infatti in corso la prima votazione a Montecitorio, si aspetta quindi con trepidazione il risultato che porterà all’elezione del nuovo Capo dello Stato.

Le previsioni di Bruno Vespa

Bruno Vespa è convinto su quello che potrebbe essere il risultato delle votazioni. Il giornalista, infatti, ha detto: “Sono rimasti solo tre nomi. Draghi. Soprattutto Draghi. Con un occhio a Casellati e Casini. Sia Letta sia Conte non vorrebbero una persona di centrodestra, ma i loro partiti sono tutt’altro che unanimi sul premier Draghi. Il centrosinistra sta provando a confezionare un pacchetto completo. Draghi al Quirinale. Un governo di solidarietà nazionale: Draghi non vorrebbe un governo egemonizzato dalla sinistra, di qui l’attenzione verso Giorgetti”

Questa è l’idea del giornalista della Rai, che come tutti in queste ore è in attesa del verdetto del Quirinale, per il prossimo Presidente della Repubblica.

