Secondo alcune indiscrezioni Studio Aperto e Tg4 potrebbero chiudere presto i battenti ma Mediaset smentisce questa ipotesi: che sia vero?

Alcune fonti sul web hanno dichiarato che Mediaset starebbe pensando ci chiudere Studio Aperto e Tg4 a causa dei bassi ascolti. Ma le fonti di Mediaset smentiscono questa ipotesi e parlano al massimo di cambiare nomi o contenuti ai due programmi. Quale sarà la verità? Ecco le indiscrezioni.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Studio Aperto e Tg4: Mediaset smentisce la chiusura

Secondo Fan Page, Studio Aperto e Tg4 sono destinate a chiudere i battenti per i bassi ascolti. Sul sito, li legge la seguente dichiarazione: “Mediaset saluta le sue redazioni storiche dei telegiornali e le chiude. A partire da fine novembre, come raccolto da Fanpage.it, il network televisivo fondato da Silvio Berlusconi spegnerà le telecamere degli studi di StudioAperto, Tg4 e SportMediaset. Tutto immutato invece per Tg5 e TgCom24, con quest’ultima che si occuperà di tutte le notizie dell’azienda ad esclusione del telegiornale della rete ammiraglia. Una decisione storica, quella di Mediaset, che parrebbe aver deciso di dare un taglio netto alla produzione giornalistica a causa anche di ascolti sempre più bassi.” Sembra però che i vertici di Mediaset abbiano smentito questa voce e si parli al massimo di una riorganizzazione dei due programmi e di un eventuale cambio di nome a News Mediaset in TgCom. Maggiori dettagli verranno dati nei prossimi giorni?