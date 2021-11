Storia di una famiglia perbene è la fiction di Canale 5 in onda da mercoledì 3 novembre 2021: ecco quali sono le location.

Mercoledì 3 novembre 2021 debutta su Canale 5 Storia di una famiglia perbene, fiction tratta dall’omonimo romanzo di Rosa Ventrella la cui prima stagione è composta da 8 episodi in onda in quattro prime serate differenti (due episodi ogni mercoledì sera per quattro settimane). Il romanzo da cui è tratta ha avuto un buon successo nelle librerie e da Mediaset si augurano che anche la fiction possa avere lo stesso successo. Vediamo ora quali sono le location di Storia di una famiglia perbene.

Storia di una famiglia perbene: le location della fiction

La trama di Storia di una famiglia perbene è ambientata principalmente a Bari in un arco temporale che va dagli anni ’80 fino ai primo anni ’90. Propio il capoluogo di regione della Puglia è una delle città che è stata utilizzata maggiormente per le riprese dei vari episodi.

Bari Panorama

In totale per portare a termine tutti i lavori di ripresa degli otto episodi sono state necessarie 14 settimane: il primo ciak è stato battuto il 22 marzo 2021, l’ultimo il 26 giugno allo stesso anno.

Oltre alla città di Bari, dove comunque si trovano la maggior parte delle location, Storia di una famiglia perbene è stata girata anche in altri comuni della Puglia: alcune riprese sono infatti state effettuati a Monopoli, altre a Polignano a Mare, Ostuni, Fasano e Conversano.

Storia di una famiglia perbene: il cast della fiction

La protagonista di Storia di una famiglia perbene è Maria, l’ultimogenita di una famiglia di pescatori: a interpretarla sono Silvia Rossi e Federica Torchetti, nei due diversi momenti. I genitori della ragazza sono invece impersonati da Giuseppe Zeno e da Simona Cavallari.

Nel cast di Storia di una Famiglia Perbene troviamo poi anche Antonio Palumbo, Pierfrancesco Nacca, Elia Marangon, Ilaria Di Donato, Ilenia Ginefra, Eugenio Ricciardi, Federica Torchetti e Federico Calistri.