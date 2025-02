Ecco la spiegazione del finale di Storia della mia famiglia, la serie TV di Netlifx con protagonista una famiglia queer.

Una delle grandi novità di Netflix di questo inizio di 2025 è Storia della mia famiglia. Si tratta di una produzione interamente italiana e anche la storia è ambientata principalmente a Roma. La trama ruota intorno a Fausto, malato terminale che, prima di morire, cerca di dare un futuro ai suoi due figli grazie anche alle persone ai lui più care: la madre, il fratello e una coppia di amici a cui chiede di diventare un’unica famiglia per crescere al meglio i due bambini.

Storia della mia famiglia: la spiegazione del finale della serie TV

Nell’ultima puntata di Storia della mia famiglia vediamo la famiglia queer di fatto sgretolarsi e a separarsi sono anche i due fratellini: Libero scappa con la madre (nonostante la decisione del giudice di affidare i bambini alla nonna), Ercole resta invece proprio con la nonna. Ma ad andare via è anche Maria, che parte per il Messico, nonostante la dichiarazione d’amore di Demetrio.

"Storia della mia famiglia" arriva su Netflix il 19 febbraio

Certo il finale aperto e pieno di punti interrogativi lascia pensare che venga fatta una seconda stagione di Storia della mia famiglia (anche se non è ancora stata annunciata) ma dietro a questo finale c’è anche una spiegazione riguardo al senso di famiglia: ovvero persone che si vogliono bene, e continuando a volersene, anche se le situazioni della vita le portano distanti fisicamente. Proprio come accade nel finale della prima stagione di Storia della mia famiglia, in cui ogni personaggio prende la propria via e decide di seguire i propri sentimenti.

Storia della mia famiglia 2 si farà?

Ora non resta che attendere la decisione dei produttori riguardo al futuro della serie TV. Non è al momento noto se Storia della mia famiglia 2 si farà ma i presupposto ci sono tutti.