Storia della mia famiglia 2 si farà: ecco quando esce

Netflix ha annunciato la stagione 2 di Storia della mia famiglia: ecco quando uscirà e le anticipazioni sulla trama.

Dopo il grande successo avuto dalla prima stagione, Netflix ha annunciato che Storia della mia famiglia 2 si farà. È la serie TV tutta italiana diretta da Claudio Cupellini che racconta la storia di una sorta di famiglia allargata, o meglio, una famiglia queer che si compone dopo la morte di Fausto, il padre di due bambini. Ma che cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione? Quando usciranno su Netflix i nuovi episodi? Vediamo tutto quello che c’è da sapere su Storia della mia famiglia 2.

Storia della mia famiglia 2 quando esce?

Netflix non ha ancora comunicato la data di uscita di Storia della mia famiglia 2 ma si può ipotizzare che i nuovi episodi arrivino sulla piattaforma streaming nel 2027. I lavori di ripresa non sono ancora iniziati e per questo è facile immaginare che, come accade tra l’altro per molte serie TV, ci vogliano almeno due anni prima di poterli vedere.

“Storia della mia famiglia” disponibile su Netflix dal 19 febbraio (L to R) Eduardo Scarpetta as Fausto, Tommaso Guidi as Ercole in episode 103 of Storia della mia famiglia. Cr. Claudia Sicuranza/Netflix © 2025 – PH Credits: Gergely Pohárnok – www.donnaglamour.it

Storia della mia famiglia 2: le anticipazioni e la trama

Nel finale della prima stagione avevamo visto Ercole andare via con la madre Sarah, separandosi quindi dal fratello. Maria è partita per il Messico nonostante la dichiarazione d’amore di Demetrio ma, prima di partire, la ragazza gli ha chiesto di aspettarlo.

Un finale aperto proprio in vista della seconda stagione che ripartirà esattamente dal finale della prima stagione. Vedremo Sarah che dovrà fare i conti sempre con i suoi problemi di salute mentale ma anche con l’accudimento di Ercole a cui mancherò sempre di più il fratello Libero, a cui è stato sempre molto legato.

Vedremo poi come evolverà il rapporto tra Maria e Demetrio, ma anche Valerio come riuscirà ad affrontare i suoi problemi personali.