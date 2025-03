Addio al dolore causato dai tacchi alti con lo stiletto lift: ecco cos’è e come funziona

Dire addio al dolore causato dai tacchi alti è possibile, basta sottoporsi allo stiletto lift: scopriamo cos’è e come funziona.

Sfoggiare un bel paio di scarpe con i tacchi alti senza arrivare a fine serata con i piedi massacrati è il sogno di tutte le donne. Forse è proprio per questo che lo stiletto lift, un nuovo trattamento estetico che promette di abbattere il dolore causato dalle décolleté, sta spopolando: scopriamo cos’è e come funziona.

Stiletto lift: cos’è e come funziona

Negli ultimi tempi, sui social spopolano contenuti in cui si parla in modo entusiasmante dello stiletto lift, del foot botox oppure dello stiletto botox. Il nome suggerisce cos’è, ma vale la pena entrare nei dettagli e, soprattutto, capire bene quali sono i pro e i contro. Si tratta, infatti, di un trattamento che fine a qualche tempo fa veniva utilizzato solo a scopo medico, mentre oggi trova largo impiego anche nella chirurgia estetica. Il motivo è presto detto: consente di indossare i tacchi alti per molte ore senza provare dolore.

Stando a quanto riporta il New York Post, che ha intervistato un medico titolare di una famosa clinica di Beverly Hills, in America il botox ai piedi è molto gettonato, soprattutto tra le donne dello showbiz. Lo stiletto lift consiste nell’iniezione di tossina botulinica in determinate zone del piede, ossia: il metatarso, il tallone e la pianta.

Quanto dura lo stiletto lift e quali sono i contro

Lo stiletto lift, che altro non è che il botox ai piedi, è nato per curare determinate patologie, come spasmi muscolari o lesioni ai tendini. Soltanto negli ultimi anni viene utilizzato per scopi estetici, motivo per cui non si può affermare con assoluta certezza che sia del tutto innocuo. Ricordiamo che la tossina botulinica è un neuromodulatore, quindi nel nostro caso va a inibire il dolore localizzato causato dai tacchi alti.

Per quanto riguarda i rischi, parliamo sempre di un trattamento che potrebbe comportare effetti collaterali, come: infezioni, allergie o lividi. Inoltre, il piede è una zona particolarmente ricettiva, quindi si potrebbe avvertire dolore con l’iniezione. Infine, bisogna considerare che l’effetto del botox svanisce con il tempo, quindi per continuare a usufruire dei suoi benefici bisogna sottoporsi a nuove sedute.