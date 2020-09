Camminare sui tacchi alti non è così semplice come sembra, soprattutto per chi non è abituato. Ecco allora 5 regole per rendere il tutto più semplice.

I tacchi, da sempre, sono simbolo di femminilità e di sensualità. Ci sono donne, infatti, che proprio non riescono a rinunciare ai tacchi, neanche quando devono andare in ufficio. L’unico incomodo dei tacchi, soprattutto quelli più alti, è il non farci sentire agili nei movimenti e spesso sembra che non riusciamo neanche a camminare. Ecco cinque regole per essere sempre impeccabili.

Tacchi: ecco cinque regole salvavita

Sulla rivista Style.com è stato stilato un vero e proprio vademecum per poter indossare i tacchi al meglio senza sembrare delle impacciate. Ovviamente scegliere un paio di tacchi perfetto, per noi, non vuol dire per forza indossare delle scarpe costose di noti brand, soprattutto se fino a qualche giorno prima avete indossato le scarpe da ginnastica.

Secondo gli esperti del settore, infatti, bisogna partire con moderazione, puntando su un tacco basso e comodo. Da evitare, inoltre, anche i kitten heels, che nonostante siano basse potrebbero risultare comunque scomode a un piede poco avvezzo.

Per portare i tacchi alti, inoltre, è opportuno rinforzare anche le caviglie dal momento che prendere una storta, è molto più semplice rispetto a indossare una sneakers. Se comprate un paio di scarpe nuovo, inoltre, importante indossarlo in situazioni dove potete camminare poco, questo per evitare eventuali bollicine.

Sandali argento stiletto

Dal plateau alle camminate: i trucchi per indossare i tacchi

Per chi si approccia a un tacco per la prima volta, inoltre, è opportuno fare un po’ di pratica. Per esercitarvi, inoltre, non sarà opportuno per forza uscire, ma potete farlo tranquillamente a casa. Potete anche provare a scendere e salire le scale a piedi, di modo che allenerete il vostro essere agili.

Un altro aiuto importante, inoltre, ci viene dato dal plateau che ci aiuta a far sembrare il tacco indossato, un po’ meno alto.