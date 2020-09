Schitt’s Creek è stata la vera trionfatrice agli Emmy Awards 2020 aggiudicandosi ben cinque premi, tra cui quello per la Migliore serie TV comedy.

Se c’è una serie Tv che può essere definita la regina degli Emmy Awards 2020 questa è sicuramente Schitt’s Creek. La comedy canadese si è infatti aggiudicata ben cinque premi: Migliore serie TV comedy, Migliore attore in una serie comedy (andato a Eugene Levy), Migliore attrice in una serie comedy (andato a Catherine O’Hara), Migliore attore non protagonista in una serie comedy (a Daniel Levy) e Migliore attrice non protagonista in una serie Tv comedy (Annie Murphy). Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Schitt’s Creek.

Schitt’s Creek: in Italia dove vederla

Ma come di questa serie TV, capace di fare mambassa di premi agli Emmy Awards, in Italia non se ne sente molto parlare? La risposta è semplice: perché nel nostro Paese non è ancora distribuita, nonostante in Canada la prima stagione sia uscita nel 2015 e nonostante Netflix detenga i diritti per la distrubuzione a livello internazionale.

La celebre piattaforma streaming ha per il momento reso disponibile Schitt’s Creek solamente per alcuni stati europei, come l’Irlanda e il Regno Unito, ma dopo il successo all’estero e nelle varie kermesse (gli Emmy Awards 2020 compresi) è facile immagine che presto Netflix rilasci gli episodi anche per l’Italia.

Schitt’s Creek: il cast e la trama della serie TV

I protagonisti di Schitt’s Creek sono i componenti della famiglia Rose: Johnny, un ricco manager, Moira, un attrice di soap opera, i loro due figli, David e Alexis Claire. Dopo essersi trovati improvvisamente al verde, i Rose si rifugiano in una piccola città chiamata Schitt’s Creek che aveva comprato come regalo e schermo al figlio qualche anno prima.

Johnny e Moria Rose sono interpretati rispettivamente da Eugene Levy e Catherine O’Hara, David e Alexis Claire sono invece impersonati da Dan Levy e Annie Murphy.

