The Morning Show è una delle serie Tv di maggiore successo tra quelle del palinsesto di Apple TV+: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quando si pensa a Jennifer Aniston protagonista di una serie TV non si può subito che immaginarla nei panni di Rachel in Friends. Nonostante siano passati diversi anni da quando la sitcom è terminata, il successo è stato tale che l’attrice americana viene ancora facilmente associata a quello show televisivo. Ma c’è un’altra serie TV di cui è protagonista è che sta avendo un grande successo: The Morning Show. Non a caso è una delle produzioni di Apple TV + più viste e maggiormente apprezzate da pubblico e critica. Dalla trama al cast, vediamo tutto quello che c’è da sapere su The Morning Show.

The Morning Show: la trama della serie TV

Il The Morning Show che dà il titolo all’intera serie TV è un popolare notiziario televisivo condotto da Alex Levy (la protagonista della serie) che è affiancata da Bradley Jackson: tra le due donne, molto diverse tra di loro, si accende una rivalità lavorativa.

Fonte foto: https://www.facebook.com/appletv/

La prima stagione è composta da dieci episodi, tutti della durata di circa un’ora, ed è distribuita da Apple TV + dallo scorso 1 novembre 2019.

The Morning Show: il cast della serie TV

Come detto in precedenza la protagonista di The Morning Show, la giornalista Alex Levy, è interpretata da Jennifer Aniston. Ma l’ex Rachel di Friends non è l’unica vera e propria star di Hollywood a lavorare in questa serie Tv.

Basti pensare che la sua rivale, Bradley Jackson, è interpretata da Reese Witherspoon. Nel cast della serie TV è poi presente anche Steve Carell. Completano il cast principale Billy Crudup, Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Deasean K. Terry e Jack Davenport.

Fonte foto: https://www.facebook.com/appletv/