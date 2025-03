Attenzione all’alimentazione: questa dieta aumenta il rischio di tumore al colon

Un nuovo studio stabilisce che una dieta che aumenta il rischio di tumore al colon: ecco qual è e l’alimentazione più giusta da seguire.

Rispetto a tanti anni fa, l’alimentazione è molto cambiata. La conseguenza più grande? L’aumento di malattie infiammatorie intestinali. Non solo, secondo un nuovo studio, c’è una particolare dieta che aumenta il rischio di sviluppare il tumore al colon. Vediamo qual è e che cibi è meglio portare in tavola per scongiurare patologie serie.

Una dieta aumenta il rischio di tumore al colon: lo studio

Oggi le malattie infiammatorie intestinali (IBD) sono molto diffuse. Soltanto in Italia, ne soffrono circa 250mila persone, soprattutto tra i 20 e i 40 anni. Patologie di questo tipo, se non trattate nel modo giusto, possono irritare la parete intestinale e causare cellule precancerose anomale. Secondo le stime, 3 persone su 10 svilupperanno un cancro all’intestino entro 10 anni. A questi dati adesso si aggiunge una nuova ricerca che potrebbe rappresentare una svolta: c’è una dieta che aumenta il rischio di tumore al colon.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Microbiology, è stato condotto dall’Università di Toronto. Il responsabile, il dottor Alberto Martin, ha dichiarato: “Si ritiene che il cancro del colon-retto sia causato dall’interazione di diversi fattori, come la dieta, il microbiota intestinale, l’ambiente e la genetica. Con la nostra ricerca volevamo capire se la dieta può influenzare la capacità di specifici batteri nel causare il cancro“. Per arrivare al risultato, gli studiosi hanno analizzato un gruppo di topi con l’intestino colonizzato da tre specie batteriche collegate al tumore in oggetto, ossia: Bacteroides fragilis enterotossigeno, Helicobacter hepaticus ed Escherichia coli.

Durante l’osservazione, i topi sono stati alimentati con tre diete diverse: una equilibrata, una a basso contenuto di carboidrati e l’altra di tipo occidentale, quindi ricca di grassi e zuccheri. Una di queste alimentazioni ha dimostrato di essere capace di stimolare la crescita di polipi nel colon.

Tumore al colon: massima attenzione all’alimentazione

La ricerca dell’Università di Toronto ha portato a un risultato chiaro: la dieta che aumenta il rischio di tumore al colon è quella povera di carboidrati e fibre solubili. Questo perché un’alimentazione di questo tipo aumenta l’infiammazione nell’intestino e altera i microbi che normalmente vi risiedono, creando un ambiente favorevole alla proliferazione di Escherichia coli.

“Il nostro studio ha evidenziato i potenziali pericoli associati a una dieta a basso contenuto di carboidrati e fibre, un regime alimentare comunemente usato per perdere peso. (…) Abbiamo integrato la fibra e abbiamo visto che riduceva gli effetti della dieta a basso contenuto di carboidrati. Ora stiamo cercando di scoprire quali fonti di fibra sono più benefiche e quali lo sono meno“, ha dichiarato Martin. Anche se questa ricerca ha bisogno di ulteriori evidenze scientifiche per essere presa alla lettera, ormai è risaputo che avere un’alimentazione sana, varia ed equilibrata è fondamentale per rimanere in salute.