Alibi di Tananai, il significato della canzone: “Nessuno sa che è già finita”

Qual è il significato di Alibi di Tananai? La canzone è la colonna sonora del film L’amore, in teoria con protagonista Nicolas Maupas.

Tananai torna a far cantare i fan con una canzone romantica ma ironica al punto giusto. Si intitola Alibi e racconta l’addio tra due persone che, nonostante le incompatibilità, hanno lottato fino alla fine per stare insieme. Vediamo il significato e il testo.

Alibi di Tananai: il significato della canzone

Uscita venerdì 21 marzo 2025, la canzone Alibi di Tananai è stata scelta come colonna sonora del film L’amore, in teoria di Luca Lucini. Scritto e prodotto dallo stesso artista, il brano racconta la fine di una storia d’amore, utilizzando un pizzico di ironia e la giusta dose di consapevolezza. Da un lato si avverte una profonda malinconia, ma dall’altro si capisce che l’abitudine aveva ormai consumato la relazione.

“Che se l’avessimo saputo prima

Che noi due insieme non c’entriamo niente

Tu bionda come una birra alla spina

Io nero come certe notti fredde“.

Lui e lei, due universi opposti che hanno creduto di poter diventare una sola carne. Ci hanno sperato, ma il tempo di capirsi è ormai finito.

“Non c’è tempo di capirci, figuriamoci una crisi

Però chiama se ti va

Vorrei sapere quando ridi e le battute dei tuoi amici

Che fai quel sorriso là, mhm“.

Alibi di Tananai si conclude con una consapevolezza che tutti dovremmo avere quando un amore finisce: si chiude un capitolo, ma non la vita. Due persone che scelgono di stare insieme percorrono un pezzo di strada insieme, ma quando si arriva al bivio non necessariamente si devono cancellare i passi fatti.

Ecco il video di Alibi di Tananai:

Alibi di Tananai: il testo della canzone

Non ho bisogno di capirti

Non hai bisogno di capirmi

Però puoi venire su da me…

