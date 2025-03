Significato del nome Michele: origini, caratteristiche e onomastico

Michele è un nome di origine ebraica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi più diffusi in Italia per i maschi spicca Michele, un classico intramontabile che continua ad essere una delle scelte predilette dei neogenitori. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue caratteristiche.

Significato : Chi è come Dio

: Chi è come Dio Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 29 settembre

: 29 settembre Varianti: Michel (francese); Michael, Mike, Mickey (inglese); Miguél (spagnolo); Michael (latino, tedesco); Mikhail, Misha (russo); Mikael (svedese); Miku e Mihail (rumeno); Mikalis (greco); Mikā’ēl (ebraico originario latinizzato); Mendel (ebraico odierno)

Significato e origini del nome Michele

Michele è un nome maschile di origine ebraica che deriva da “Mikha’el“, termine composto da mi (chi), kha (come) ed El, (Dio). Letteralmente il suo significato deve essere inteso come “Chi è come Dio?“, domanda retorica la cui unica risposta è “nessuno è come Dio”. In alternativa questo nome viene spesso associato al concetto di forza spirituale e viene tradotto come “forza di Dio”.

Onomastico e diffusione del nome Michele

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente il 29 settembre in onore di San Michele Arcangelo, figura di spicco nella tradizione cristiana riconosciuta per il suo ruolo di protettore e guerriero contro il male. In alternativa può essere celebrato l’8 maggio data in cui si ricorda l’apparizione dell’arcangelo sul monte Gargano in Puglia, oggi luogo di un famoso santuario e meta di pellegrinaggi.

Per quanto riguarda la sua diffusione, Michele è uno dei nomi più popolari in Italia. Secondo i più recenti dati ISTAT, Michele si colloca al 14esimo posto tra i nomi più scelti dai neogenitori, con oltre 800.000 persone che lo portano. Le sue numerosi varianti internazionali attestano poi una sua ampia diffusione in moltissimi Paesi del mondo.

Caratteristiche e curiosità sul nome Michele

Le persone che portano questo nome hanno solitamente un carattere energico e dinamico e sono sempre alla ricerca di libertà. Michele è un individuo aperto e socievole, con una spiccata curiosità e una irrefrenabile sete di avventura. Questi tratti sono influenzati anche dal suo legame astrologico con il segno dell’Acquario, che lo spinge verso l’indipendenza e lo spirito di ribellione.

Il colore associato a Michele è il giallo, tonalità sgargiante carica di energia che rappresenta dinamismo e generosità. La pietra portafortuna è invece il quarzo, gemma simbolo di forza e incorruttibilità. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è l’3, cifra che rimanda alla perfezione e che ha un forte significato spirituale.

Personaggi famosi con il nome Michele

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Michele: