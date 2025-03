Francis Delacroix di Lucio Corsi, significato: “Giocava con Siddharta sotto le vele di Scampia”

Qual è il significato di Francis Delacroix di Lucio Corsi? La canzone è dedicata a uno dei migliori amici dell’artista toscano.

Dopo Volevo essere un duro, Lucio Corsi sorprende i fan con un brano molto particolare. Si intitola Francis Delacroix ed è dedicato a un amico del cantante e del fido collaboratore Tommaso, un uomo che per professione “cattura l’essenza del tempo“. Scopriamo il significato e il testo.

Francis Delacroix di Lucio Corsi: il significato della canzone

Contenuta all’interno dell’album Volevo essere un duro, la canzone Francis Delacroix è stata scritta dallo stesso Lucio Corsi con il fedele collaboratore Tommaso Ottomano. Il titolo del brano è il nome d’arte di un amico del cantautore, Francesco Cerruti, fotografo di Volpiano, in provincia di Torino. E’ a lui che l’artista ha dedicato il singolo, così da rendere omaggio a un uomo che ha saputo catturare l’essenza del suo tempo tramite l’obiettivo fotografico.

“Francis Delacroix, Francis Delacroix lo trovi in via dei Matti

Ad insegnare ad una mosca come si fa a dar del filo da torcere ai ragni

Quand’era all’Isola di Pasqua disteso lungo la battigia

Si è guadagnato il soprannome di Mahatma e le attenzioni di Lolita“.

Con questa canzone, Lucio Corsi utilizza il talking blues, una tecnica molto usata dai cantautori folk americani. Un brano, ma anche un racconto che per essere recepito non ha neanche bisogno della musica. Sono le parole a dettare il ritmo.

“Ad un convegno multietnico del Ku Klux Klan prese parola e si scavò la fossa

Sui grattacieli di Manhattan c’era una sua fotografia

Quando era piccolo, giocava con Siddharta sotto le vele di Scampia“.

Nel brano vengono elencate tutte le imprese di Francis Delacroix e la conclusione contiene una certezza: anche se l’amico, per stessa ammissione di Lucio, è “il bugiardo più autentico che abbia mai conosciuto“, non gli ha mai detto una bugia.

Ecco il video di Francis Delacroix di Lucio Corsi:

Francis Delacroix: il testo della canzone

Francis Delacroix, Francis Delacroix è un bambino di legno

È un papero col frac (Frac, frac, frac)

Francis Delacroix vestito come Jake ed Elwood…

Continua per il testo integrale