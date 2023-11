Una lieta notizia in casa di Stefano De Martino: il ballerino è diventato zio. Sui social l’annuncio con un messaggio speciale… di Emma Marrone.

La sorella di Stefano De Martino, Adelaide, è diventata mamma del piccolo Mattia. Una notizia bellissima che è stata data in queste ore e che ha quindi reso, di conseguenza, il noto ballerino e conduttore, zio. Una gioia immensa che ha generato tantissimi commenti d’affetto per tutta la famiglia. Tra le persone che si sono congratulate per il lieto evento anche… Emma Marrone.

Stefano De Martino è diventato zio: il messaggio di Emma

Stefano De Martino

Sono bastate poche parole da parte di Adelaide per generare grande affetto per lei e per tutta la famiglia. La sorella di Stefano ha annunciato l’arrivo del suo primo bimbo, Mattia Di Domenico. “Benvenuto amore”, ha scritto la donna in un tenero post su Instagram nel quale si vede un pezzetto di viso del bimbo e il braccialetto con i vari dati dopo la nascita.

Una notizia molto bella che sicuramente avrà riempito di gioia il cuore di tutta la famiglia, compreso quello del noto ballerino e conduttore che ha scelto la via del silenzio per godersi con i suoi affetti più cari l’essere diventato zio.

A destare curiosità, quindi, in mancanza di commenti di Stefano, sono state le reazioni pubbliche al post di sua sorella. Tra queste spicca il messaggio di Emma Marrone. La cantante, come noto, è stata fidanzata con De Martino quindi è molto probabile che abbia avuto modo di conoscere la neo mamma e, per questo, lasciarle un pensiero. “Auguri”, ha scritto con tanto di emoticon di un cuore.

Di seguito anche il post Instagram della sorella del ballerino dove si possono leggere i tanti commenti, compreso quello di Emma Marrone: