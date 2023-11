L’opinionista social del Grande Fratello Rebecca Staffelli ha parlato di certe dinamiche del reality e di chi potrebbe vincere.

Volto nuovo di questa edizione in corso del Grande Fratello, Rebecca Staffelli, opinionista social del reality, è stata protagonista dell’ultima puntata di Casa Chi. La ragazza ha parlato delle dinamiche del programma e si è concentrata anche su chi potrebbe vincere questa edizione.

Chi vince il GF? Parla Rebecca Staffelli

Nelle ultime ore, al Grande Fratello, le dinamiche tra concorrenti sono state mosse dall’ingresso nella Casa di Perla Vatiero, ex di Mirko Brunetti. I due ex Temptation Island sono molto seguiti e alcuni fan sperano che l’essersi ritrovato in un altro reality possa vederli tornare insieme.

In questo senso, nel corso dell’intervista a Casa Chi, la Staffelli ha spiegato quello che, di fatto, sarebbe stato un passo falso commesso dalla più quotata possibile vincitrice del reality, Beatrice Luzzi.

L’attrice avrebbe detto che ci sono delle possibilità di rivederli insieme e questo sarebbe stato un errore al fine del televoto. La bella Rebecca, infatti, ha spiegato che per la vittoria finale la Luzzi potrebbe vedersela proprio con Perla grazie alla sua storia con Mirko.

“Chi vince il Grande Fratello? È presto ma per il momento il pubblico ama fortemente Beatrice Luzzi. Un televoto tra Beatrice e Perla? Sono entrambe molto amate ma ora il pubblico vuole vedere come va tra Mirko e Perla quindi potrebbe far decidere di continuare il percorso di Perla”, ha spiegato l’opinionista social. “Ieri percepivo un po’ di rabbia riguardo alle uscite di Beatrice, non sono molto piaciute neanche a me. Lei parla tanto di eleganza e quella era un’uscita poco elegante”.

Staremo a vedere quindi se queste impressioni verranno confermate col passare dei giorni e con i futuri televoti.

