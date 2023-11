Ha voluto fare ancora delle precisazioni Lorenzo Amoruso sulla fine della sua storia con Manila Nazzaro. Le parole.

La loro storia è stata tra le più seguite e discusse degli ultimi mesi e ancora oggi, a distanza di tempo dalla loro rottura, entrambi sembrano non aver del tutto messo alle spalle quanto vissuto. Stiamo parlando di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro con il primo che a Novella2000 è tornato a fare delle precisazioni in merito alla fine della storia d’amore con l’ex Miss.

Lorenzo Amoruso e la storia con Manila Nazzaro

Manila Nazzarro

Amoruso è voluto tornare sulla fine della relazione con la Nazzaro anche a seguito di alcune parole che lo avevano descritto, a detta sua, in modo errato. L’ex calciatore era stato disegnato dalla ex Miss come litigioso nell’ultimo periodo e anche con “modalità sbagliate” di discussione.

Punti sui quali l’uomo ha fatto chiarezza: “È stata lei a cambiare, negli ultimi mesi in cui stavamo insieme non la riconoscevo più. Tant’è che io dopo il nostro addio ho scelto di confrontarmi con un professionista e lei poco dopo ha presentato pubblicamente il suo nuovo compagno”, ha detto.

“Io per lei mi sono trasferito da Firenze a Roma, addirittura comprando casa. Probabilmente non c’era la stessa visione di rapporto. Fino a quando ho detto sì a tutto, le cose andavano bene, quando ho iniziato a prendere posizione, sono diventato un mostro”.

Nel corso dell’intervista, Amoruso ha spiegato: “[…] Era finito l’amore da parte sua? Ci può stare. Ma è mancata l’onestà di dirmi: ‘Tra noi è finita’, invece di fare tutto per farmi sentire colpevole». Amoruso ha raccontato delle eccessive discussioni e del sospetto che la Nazzaro stesso già frequentando qualcun altro verso la fine della loro relazione”.

Al netto di queste parole, l’ex calciatore ha precisato di aver avuto anche lui le sue colpe: “L’ho offesa quando abbiamo litigato, ho sbagliato. Sono andato oltre con le parole, ma non sono un violento come mi ha dipinto lei. Le ho detto che le auguravo la menopausa e che Miss Italia per lei è finita nel 1999: queste sono le cose che ho detto, sono cose brutte, ma è stato peggio essere accusato di violenza, soprattutto in questi tempi dove le donne sono troppo spesso protagoniste della cronaca nera”.

Di seguito anche un vecchio post su Instagram sulla partecipazione della ormai ex coppia a Temptation Island: