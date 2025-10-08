Stefano De Martino dice addio al suo programma, colpo di scena: ecco il motivo

Stefano De Martino lascerà “Stasera tutto è possibile” dopo l’ultima edizione: il conduttore televisivo svela i motivi dell’addio.

Dopo anni di risate, improvvisazioni e successo, Stefano De Martino ha annunciato che la prossima sarà la sua ultima stagione alla guida di “Stasera tutto è possibile“. La notizia, arrivata durante un incontro al festival Rumore organizzato da Fanpage.it, ha sorpreso i fan del conduttore, che ha scelto di spiegare personalmente i motivi della sua decisione. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

“Può diventare una gabbia d’oro”

Pur non trattandosi di un addio immediato, De Martino ha chiarito che si tratta di un passo necessario nella sua carriera, dettato dal desiderio di cambiare e sperimentare nuovi percorsi professionali.

“Il successo di un programma diventa una gabbia d’oro. Quando una cosa va troppo bene, ti chiedi: perché devo interrompere? Ma altrimenti non metteremo mai la testa su qualcosa di nuovo“. Con queste parole, Stefano De Martino ha raccontato la complessità di una decisione che non nasce da stanchezza o insoddisfazione, ma da una profonda voglia di crescita artistica.

De Martino ha sottolineato come la sfida di rinnovarsi sia fondamentale per un artista che vuole restare autentico, evitando di cadere nella routine. Lasciare un programma amato dal pubblico, infatti, è una scelta coraggiosa, che dimostra la volontà di non restare intrappolato in un ruolo, per quanto di successo.

Un ultimo giro prima di dire addio

Nonostante la decisione di chiudere questa esperienza, Stefano De Martino non abbandonerà subito il palco di “Stasera tutto è possibile”.

Spinto dall’affetto del suo team e dal legame con il format, ha deciso di tornare ancora per un’ultima edizione: “Faccio un ultimo giro a Stasera tutto è possibile perché sono stato preso in contropiede. Avevo una comitiva di persone che mi diceva: ‘ma davvero non lo facciamo più?’. E allora mi sono detto: ‘facciamo un’ultima cena‘“.

Il conduttore ha però espresso anche un dubbio: “È una cosa che espone il programma a un rischio, quello di saturare. Spero che sia una previsione prematura, ma proveremo a rinnovarci anche in questa stagione“.