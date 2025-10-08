Maria De Filippi ha tentato di salvare la storia tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa con una cena intima.

Diciassette anni d’amore non si cancellano facilmente, e lo sanno bene Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, che di recente hanno confermato la fine della loro lunga relazione. La notizia ha sorpreso i fan, abituati a vedere la coppia unita e complice, ma pare che da tempo le cose non andassero più per il verso giusto. Prima dell’addio, però, ci sarebbe stato un ultimo tentativo di salvare la relazione, e a provarci non sarebbe stata una persona qualunque: Maria De Filippi, amica e collega di Bisciglia, che avrebbe voluto aiutarli a ritrovare l’equilibrio perduto.

Maria De Filippi e quella cena “decisiva”

Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, durante l’estate i tre si sarebbero incontrati a cena, lontano dai riflettori, nel tentativo di riaprire un dialogo tra Filippo e Pamela.

Maria De Filippi, da anni vicina a entrambi, avrebbe cercato di farli parlare con calma, nella speranza che potessero chiarirsi. Una cena che molti hanno definito “della speranza”, anche se poi si è rivelata inutile: la crisi, iniziata già da tempo, non ha trovato soluzione.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

“Maria ha voluto essere presente come amica, non come conduttrice” avrebbe confidato una fonte vicina alla coppia.

L’addio annunciato sui social

Poche settimane dopo quell’incontro, Filippo Bisciglia ha scelto di condividere su Instagram un messaggio che ha messo fine a ogni dubbio: “Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di prendere strade diverse, pur volendoci ancora bene“. Parole misurate, che lasciano trasparire rispetto e affetto reciproco.

Anche Pamela Camassa ha preferito non alimentare polemiche, confermando implicitamente la separazione. La loro storia si conclude così, tra maturità e malinconia, nonostante il tentativo generoso – ma infruttuoso – di un’amica che, per una sera, ha cercato di farli ritrovare come un tempo.