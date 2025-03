Carlo Conti elogia Stefano De Martino mentre Aldo Grasso lo asfalta: “È una ciofeca”. Scopri i dettagli delle dichiarazioni.

Stefano De Martino continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, questa volta grazie ai commenti di due importanti personalità del mondo dello spettacolo. Carlo Conti, in un’intervista a La Repubblica, ha speso parole di grande stima per il conduttore di Stasera tutto è possibile, sottolineandone il talento e la crescita professionale.

Stefano De Martino: le parole di Carlo Conti

Carlo Conti ha elogiato Stefano De Martino spendendo parole di stima nei confronti del collega: “Stefano colma dei vuoti generazionali. Cresce, ascolta i consigli degli autori e ha una sua personalità. È tante cose, ma è bravo. Fa benissimo quello che fa” ha detto il conduttore televisivo.

Ma se da un lato Carlo Conti ha promosso a pieni voti Stefano De Martino, dall’altro Aldo Grasso ha espresso un’opinione decisamente opposta.

Il noto critico televisivo, sulle pagine de Il Corriere della Sera, ha infatti stroncato senza mezzi termini Stasera tutto è possibile: “Se un programma viene premiato da una grande successo di pubblico e solo pochi bastian contrari sostengono con dedizione irriducibile che si tratta di una ciofeca, è sempre necessario dare ragione al pubblico? No, non sempre: Stasera tutto è possibile è una ciofeca” ha detto il critico.

Infine, ha aggiunto: “È una sorta di giardino d’infanzia della comicità televisiva“.

Il futuro di Stefano De Martino: verso Sanremo

Nonostante le critiche, il percorso di Stefano De Martino nel mondo della televisione continua a essere in ascesa.

Il suo nome è sempre più spesso accostato a possibili futuri incarichi di prestigio, tra cui la conduzione del Festival di Sanremo, ipotesi che Carlo Conti stesso non ha escluso. Nel frattempo, De Martino prosegue con i suoi impegni televisivi e continua a dimostrare di avere tutte le carte in regola per affermarsi come uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo italiano.