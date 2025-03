Nota showgirl scartata dal nuovo programma di Carlo Conti “Ne vedremo delle belle”: “Sono furiosa”. Scopri i dettagli.

Il 22 marzo debutterà su Rai 1 il nuovo programma di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle, un format che riporterà in scena dieci showgirl note al pubblico in una competizione all’insegna dello spettacolo e del varietà.

Tuttavia, non tutte le candidate hanno trovato posto nel cast: tra le escluse c’è Simona Tagli, che non ha nascosto la sua delusione.

La reazione di Simona Tagli all’esclusione di Carlo Conti

Carlo Conti ha presentato il suo nuovo progetto nel corso di un’intervista con Alfonso Signorini, spiegando che il format si baserà su una serie di sfide tra le concorrenti. Ogni puntata vedrà le showgirl affrontarsi in prove di talento, con una classifica che si aggiornerà settimanalmente. Le partecipanti non in gara avranno il compito di votare le esibizioni delle altre.

La showgirl esclusa dal nuovo programma, Simona Tagli, ha espresso il suo disappunto durante un’intervista rilasciata al format online di Alfonso Signorini, dove ha dichiarato senza mezzi termini: “Non sono stata convocata, peccato. Sono furiosa. Però mai dire mai, se qualcuna cade dalla scala io sono pronta, ci sono! Noi siamo showgirl tremende“.

Un’uscita ironica ma che lascia trasparire un certo dispiacere per l’opportunità mancata.

Ne vedremo delle belle: il nuovo programma Rai

Il programma sarà trasmesso il sabato sera, in diretta concorrenza con Amici di Maria De Filippi, una scelta che Conti ha motivato così: “Preferisco andare un giorno difficile e fare un buon risultato piuttosto che un giorno facile. Mi interessa capire se il prodotto c’è“.

A valutare le performance delle concorrenti ci sarà una giuria d’eccezione composta da Mara Venier, Christian De Sica e un terzo giudice, probabilmente Frank Matano, come riportato da Dagospia.

L’attesa per il debutto è alta, e resta da vedere se ci saranno ripensamenti sulla selezione del cast o risposte da parte di Carlo Conti alle dichiarazioni di Simona Tagli.