“Il mio difetto…”: Stefano De Martino allo scoperto

Grande successo con Affari Tuoi e non solo: Stefano De Martino si è raccontato a 360° svelando anche un suo grande difetto.

Sta avendo tantissimo successo con ‘Affari Tuoi’ su Rai 1 e presto sarà di nuovo protagonista con ‘Stasera tutto è possibile’. Stiamo parlando di Stefano De Martino che intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni dettagli che riguardano i programmi in questione e anche il suo approccio alla conduzione di entrambi.

Stefano De Martino, ‘Affari Tuoi’ e il suo difetto

Assolutamente il volto di maggiore spicco di questo ultimo periodo televisivo, Stefano De Martino è stato protagonista di una bella intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha avuto modo di parlare di ‘Affari Tuoi‘ ma anche di ‘Stasera tutto è possibile‘.

Stefano De Martino

Parlando di sé, del suo carattere ma anche di ‘Affari Tuoi’, il presentatore ha svelato: “Il mio difetto è che mi annoio facilmente“, le sue parole.

“Chi mi conosce, prima di iniziare ‘Affari tuoi’ mi diceva: ‘Sarai in onda tutti i giorni con le stesse cose da dire, da fare. Arriverai a un punto in cui non ne avrai più voglia’. E invece questo difetto è controbilanciato da un pregio che è la consapevolezza: sapendo che potrei essere schiavo della noia mi invento delle cose che diventano dei tormentoni e mettono un po’ di pepe”.

In questa ottica, De Martino ha aggiunto: “Ed è bello sentirsi dire dalla gente che incontro per strada che ‘A casa mia ceniamo tutte le sere con te'”.

I dettagli su ‘Stasera tutto è possibile’

In vista della ripartenza di ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai 2, De Martino ha spiegato quale sia la formula del successo: “Il grande protagonista è il clima che si crea in studio. È un po’ come organizzare una cena a casa mia”.

L’ex ballerino di Amici ha confessato di vivere la trasmissione “come una sorta di rimpatriata con gli amici. So come apparecchiare la tavola, come muovermi… ogni serata è speciale, unica e non replicabile”.

“Il bello di questo programma è che è poco pretenzioso, non promette il grande spettacolo ma semplicemente cerca di divertire e di spegnere un po’ il cervello con la ‘caciara organizzata’”, ha aggiunto ancora Stefano.