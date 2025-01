Inquilini della casa del Grande Fratello su tutte le furie per il ripescaggio degli eliminati: Calvani (ancora) contro Jessica.

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello ha sorpreso profondamente, sia i telespettatori che gli inquilini della Casa, la scelta degli autori di far rientrare alcuni ex concorrenti nel gioco. La questione del ripescaggio ha acceso una forte polemica social tra gli utenti, ma non solo.

Gli stessi inquilini della casa più spiata d’Italia si sono scagliati contro questa decisione, e in particolar modo Luca Calvani, che presto potrebbe veder tornare nel reality Jessica Morlacchi con cui ha avuto un forte scontro nelle ultime puntate.

Grande Fratello: il duro sfogo di Luca Calvani

La polemica si è scatenata dopo il ripescaggio di sei ex inquilini, tra cui Jessica Morlacchi, tornata nella Casa dopo essersi ritirata volontariamente dal gioco. Una decisione che non è stata gradita da tutti, in particolare da Luca Calvani, che non ha nascosto il suo malcontento.

Durante il post-puntata, l’attore ha espresso chiaramente il suo disappunto: “Una persona che si ritira non dovrebbe poter rientrare. Altri avrebbero potuto fare lo stesso e tornare comodamente“. Calvani ha poi sottolineato come in altri reality, come L’Isola dei Famosi, il ritiro sia definitivo e senza possibilità di rientro.

Qui il video dello sfogo all’interno della Casa.

Javi e MV non sono d’accordo con il riprscaggio, censurati, Stefy e Shaila, idem, in giardino c’è Tommi e viene censurato, Giglio propone anarchia e parte censura…il precedente che sta creando il #grandefratello per favorire palesemente Helena è imbarazzante!#tommavi #shailenzo pic.twitter.com/xxtro3DRkF — Ele (@EleFerrari2) January 21, 2025

Le dichiarazioni di Calvani hanno acceso gli animi nella Casa. Lorenzo Spolverato ha replicato: “Questo vale per tutti. Chi si ritira o viene eliminato dovrebbe restare fuori“. Anche Amanda Lecciso ha appoggiato l’idea che un ritiro debba essere considerato definitivo.

Grande Fratello: il pubblico si divide

Fuori dalla Casa, il pubblico è spaccato: alcuni sostengono la decisione del ripescaggio come elemento di suspense per il gioco, altri criticano la scelta, considerandola una mancanza di coerenza con le regole.

Nel frattempo, i telespettatori sono chiamati a votare per scegliere chi tra i sei ripescati diventerà un concorrente ufficiale. Resta da vedere se Jessica riuscirà a sfruttare questa seconda opportunità o se le tensioni con Calvani mineranno la sua esperienza.

Non resta che attendere per scoprire come evolverà la situazione nella Casa più spiata d’Italia!