Avete mai visto dove vive Stefano De Martino? L’ex marito di Belen Rodriguez ha creato il suo delizioso nido nel cuore del capoluogo lombardo, una casa chic dove tutto profuma di comfort e calore…

Che Stefano De Martino avesse buon gusto lo si era capito da un pezzo, e l’arredamento della sua casa milanese non si discosta di un millimetro da questa certezza. Una conferma che arriva dagli scorci della sua abitazione che, di tanto in tanto, fanno capolino tra i post e le Stories dell’ex ballerino di Amici su Instagram, mostrandoci angoli accoglienti e dettagli di design davvero interessanti.

Dove vive Stefano De Martino a Milano: una casa tutta comfort e colore

Stefano De Martino vive a Milano, in un delizioso appartamento arredato con stile, in cui comodità è la parola d’ordine. Ce lo dimostrano anzitutto i maxi divani del salotto, su cui l’ex ballerino di Amici ama rilassarsi dopo le fatiche quotidiane anche insieme al suo Santiago. Al centro della sala, un tavolino in legno e metallo con tante riviste per momenti di puro relax domestico, in uno spazio incorniciato da ampie vetrate da cui guardare il cielo del capoluogo lombardo…

A casa di Stefano De Martino non mancano grandi quadri colorati e opere d’arte, tocchi che restituiscono una notevole energia e una piacevole nota di movimento agli ambienti…

Le pareti colorate donano calore e intensità agli spazi della casa, soprattutto nella zona living dove non mancano lampade per regalare luci soffuse durante la sera.

La camera da letto di Stefano De Martino…

Seguendo la stessa linea minimal degli interni per la zona giorno, Stefano De Martino ha optato per un design essenziale anche in zona notte con una camera da letto dal look semplice e funzionale.

I pavimenti in parquet, come ci mostrano alcune foto pubblicate sui social dal conduttore, rendono tutto ancora più accogliente, complice l’abbraccio del legno naturale che si sposa perfettamente con il design degli interni…

Meravigliosi scorci si aprono attraverso la porta finestra da cui filtra tanta luce naturale, con vista su Milano e le sue bellezze…

