Curiosa sottolineatura pungente di Stefania Orlando a proposito di Rosy Chin, protagonista della nuova edizione del Grande Fratello.

Tra i personaggi che si stanno mettendo maggiormenti in vista nella nuova edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Rosy Chin che ha già avuto modo, tra le altre cose, di avere qualche forte discussione con gli altri inquilini della Casa. Di lei, e non solo, ha parlato a Casa Chi Stefania Orlando che conosce molto bene le dinamiche del reality avendovi preso parte in passato.

Stefania Orlando, le parole su Rosy Chin e il Grande Fratello

Stefania Orlando

La Orlando aveva preso parte al GF nella stagione 2020-21 e in quell’occasione si era fatta notare per il forte carattere e per la sua sincerità in diverse occasioni. La stessa onestà, la showgirl l’ha messa parlando di questa edizione del Grande Fratello commentando chi le piaccia e chi, invece, non le vada a genio.

“Beatrice mi piace molto. Ho visto la diatriba con Rosy… e la Luzzi ne esce totalmente vincitrice. L’altra che si è presa questo ruolo di badante della casa: ma chi te l’ha chiesto?”, ha detto la bella Stefania. “Prima fai le cose e poi nessuno deve accettarle a tutti i costi!”.

Le parole della Orlando si spostano poi facendo un parallelo con l’edizione del reality alla quale aveva preso parte lei: “Anche noi avevamo Maria Teresa Ruta che faceva tutto per tutti e veniva puntualmente nominata. Non significa che se cucini per tutti nessuno ti nomina, non devi rimanerci male. E comunque tutti siamo in grado di farci un piatto di pasta quindi non abbiamo bisogno della badante. Perché poi lei decide quello che si mangia e quando… ma che pizza ragazzi, dai!”.

Di seguito anche i post su Instagram dell’intervista della showgirl a Casa Chi e le opinioni sul GF: