Non solo computer e smartphone, anche attraverso il tablet si può usare la stampante: ecco in che modo si può stampare da tablet.

Da anni ormai il tablet ha sostituito il computer in molte delle attività quotidiane. Eppure, ci sono alcune funzioni che ancora rimangono sconosciute a molti. Non a caso, parecchie persone dopo aver acquistato il proprio dispositivo si chiedono se sia possibile stampare da tablet. La risposta è ovviamente sì, anche se stampare tramite un dispositivo portatile non è sempre così intuitivo. Ma non preoccuparti, imparare è molto semplice. Scopriamo insieme come si può stampare dal tablet.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Come stampare dal tablet

Non serve una stampante per tablet per poter stampare i propri file attraverso un dispositivo portatile. Basta utilizzare un servizio molto utile, Cloud Print di Google, disponibile per tutti i tablet Android. Si tratta di un servizio che permette di inviare qualsiasi file dal proprio apparecchio mobile alla stampante utilizzando il computer o un router come ponte, oppure direttamente alla stampante qualora quest’ultima fosse già compatibile con il servizio.

Donna che stampa una foto da smartphone con stampante portatile

Per utilizzare Cloud Print dobbiamo collegare la stampante a un computer o a un modem con porta USB, e quindi associare il tablet al proprio account Google. Fatto questo, potremo mettere in coda i documenti inviati attraverso il dispositivo mobile e, una volta accesa la stampante, il processo di stampa partirà automaticamente.

La condizione necessaria e fondamentale è dunque essere in possesso di un account Google. Nel caso non lo avessi, puoi creartelo gratuitamente. Una volta ottenuto il tuo account e aver scaricato Cloud Print potrai andare a Impostazioni, scorrere fino ad Avanzate, recarti sulla dicitura Google Cloud Print, sotto la voce Stampa, e infine su Gestici dispositivi per poter associare la tua stampante al servizio messo a disposizione da Big G. In questo caso non servono dunque stampanti per tablet. Basta solo un pizzico di pazienza e una buona connessione. In alternativa, puoi sempre provare a stampare tramite cavo USB, come illustrato in questo video creato dal supporto HP:

Come si stampa da tablet Apple?

Abbiamo visto quale servizio utilizzare se si è in possesso di un tablet Android. Se però il nostro dispositivo è un iPad, avrai bisogno di altro per poter stampare i tuoi file. L’alternativa si chiama AirPrint, una tecnologia di Apple che consente ai tablet e alle stampanti di comunicare senza fili. Può essere utilizzata tramite stampanti apposite che supportino questo tipo di servizio. Qualora ne fossi sprovvisto, dovrai procedere con l’acquisto di un nuovo modello (ne esistono molti, di tutti i tipi e per tutte le tasche), oppure potrai avvalerti di app alternative. Tra le tante disponibili sugli store, oltre a quelle ad esempio per disegnare, esistono infatti anche applicazioni in grado di venire incontro alle tue esigenze per la stampa. Tra queste, gli esperti consigliano Printer Pro.

Tramite AirPrint stampare da iPad è davvero semplice. Basta accendere la stampante, accedere alla home screem del tablet e premere su Stampa una volta individuato il file che ci serve. Se la configurazione della stampante è avvenuta in maniera corretta ed entrambi i dispositivi si trovano nel raggio d’azione del Wi-Fi, la stampa avverrà in maniera automatica. Altrimenti, dovrai connetttere manualmente la stampante attraverso l’apposito menù.

Collegare tablet a stampante WiFi

Più semplicemente, se vuoi procedere con la stampa dei tuoi file attraverso un dispositivo mobile, puoi collegare direttamente il tablet alla stampante. Una connessione molto semplice. Basta accedere alle Impostazioni e alla voce WiFi, tappare sull’icona WiFi direct, avviare la scansione per la ricerca dei dispositivi e cliccare sul nome della stampante che vuoi utilizzare. Una volta connessi i due dispositivi, potrai passare alla fase di stampa senza bisogno di altra applicazione. Semplice no?

Riproduzione riservata © 2021 - DG