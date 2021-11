Con cuffing season parliamo di qualcosa che ha diretta pertinenza con il rapporto instaurato da una coppia: trae origine dalla biologia.

Sesso, relazioni e dating: tocca ciascuna delle tre aree cuffing season, un’espressione divenuta di uso abbastanza diffuso negli ultimi anni. Sotto il piano sentimentale, l’anno è scandito da celebrazioni e periodi particolari: l’esempio classico sono San Valentino, le festività natalizie e il Dating Sunday all’inizio dell’anno nuovo.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

In tal caso, non è il calendario bensì il clima a condizionare il dating, soprattutto dopo l’estate e il conseguente bilancio dei cuori solitari. La terminologia viene adottata in precisi contesti, che andremo a illustrare, una volta spiegato il suo significato etimologico.

Origine: da giornali di college nel 2011.

da giornali di college nel 2011. Dove viene usato: per indicare il desiderio delle persone di trascorrere il periodo più freddo dell’anno in compagnia di qualcuno disposto a prendersi cura di loro.

per indicare il desiderio delle persone di trascorrere il periodo più freddo dell’anno in compagnia di qualcuno disposto a prendersi cura di loro. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: nella sessuologia.

Il significato di cuffing season

coppia sceglie annusa stella di natale

I primi usi in forma scritta risalgono a giornali di college nel 2011. Probabilmente il titolo di una canzone del rapper 2013 Fabolous ha contribuito a farlo conoscere al grande pubblico. Letteralmente, è “stagione dell’ammanettamento”, ma non ha nulla di che spartire con le pratiche bondage. In tal caso si intende il periodo più freddo dell’anno e l’esigenza avvertita da un individuo di passarlo con un partner disposto a prendersene cura.

Nell’immaginario collettivo, implica la formula divano, copertina e tv (o streaming), senza escludere il sesso. Secondo gli psicologi, esso dipende dalla biologia. Difatti, con il subentrare del freddo, le giornate più corte e buie tendono a provocare massima depressione nelle persone, che, pertanto, sono quanto mai propense a cercare conforto fisico ed emotivo. Inizia a settembre e si prolunga fino a primavera: indicazioni variabili, ovviamente, anche e soprattutto in relazione al clima.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Cuffing season: stiamo insieme quest’inverno e poi chissà”.

“Si riducono le giornate, cresce la voglia di cuffing season”.

Riproduzione riservata © 2021 - DG