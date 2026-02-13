Milano Cortina 2026, esplode la mania delle spille: dove si trovano e quanto costano

Esplode la mania delle spille dedicate alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: scopriamo quanto costano e dove si comprano.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 non interessano solo gli sportivi o gli appassionati delle varie discipline che si disputano, ma anche i collezionisti. A destare maggiore interesse sono le spille dedicate ai giochi invernali, che sono diventate una vera e propria mania: ecco quanto costano e dove si comprano.

Dove si comprano le spille Milano Cortina 2026?

E’ esplosa la mania delle spille commemorative di Milano Cortina 2026. Piccoli oggetti, che fanno gola sia ai collezionisti che ai semplici appassionati, ma anche gadget da sfoggiare in ogni occasione. Forse è proprio per questo che le spillette dedicate alle Olimpiadi si sono trasformate in un accessorio del desiderio che tutti vogliono, anche solo per postarlo sui social. Ma, dove si trovano? Quanto costano?

Nelle città interessate dai giochi invernali, ci sono negozi ufficiali adibiti alla vendita delle spille. A Milano, ad esempio, c’è un Official Olympic Pin Trading Center in via Carlo De Cristoforis. Qui, oltre all’acquisto, è consentito anche lo scambio. Poi, ci sono altri store dedicati al merchandising, come quello presente in Piazza Duomo, sempre nel capoluogo lombardo.

Volendo, gli acquisti possono avvenire pure online. In ogni modo, sui social o sul sito di YesMilano vengono indicati tutti i corner dedicati ai gadget. Se siete interessati all’acquisto, però, ricordate che ogni mattina, dal 7 al 18 febbraio, vengono annunciati tutti i negozi dove è possibile trovare le 12 spille delle Olimpiadi.

Quanto costano le spille di Milano Cortina 2026?

Le spille di Milano Cortina 2026, come spiegato chiaramente da YesMilano, sono disponibili in numero limitato, per cui è possibile l’acquisto di un solo pezzo a persona. Sono pensate esclusivamente per uso personale e collezionistico e “non è consentita la rivendita né qualsiasi utilizzo a fini commerciali o di lucro“.

Il prezzo, per una volta, non è una nota dolente, visto che è più che accessibile. Il costo si aggira intorno ai 10 euro l’una, anche se ci sono alcuni modelli particolari che possono arrivare a 12,99 euro.