Vi presentiamo una raccolta di belle frasi sulla radio, un’invenzione che ha fatto la storia ma che oggi è sottovalutata.

Oggi, purtroppo, sempre meno persone ascoltano la radio. La colpa è, in parte, della pubblicità, entrata prepotentemente anche in questo mondo, e dell’avvento dei servizi di musica streaming. Nonostante tutto, è importante riflettere sull’importanza di questa invenzione, per cui vi proponiamo una selezione di frasi a tema.

Le più belle frasi sulla radio

Anche se oggi viene un po’ troppo sottovalutata, la radio è stata una delle invenzioni più importanti della modernità. ‘Figlia’ del telegrafo, è stata inventata dall’italiano Guglielmo Marconi, che ha lavorato alacremente per sfruttare il potere delle onde elettromagnetiche e ottenere uno strumento che consentisse di inviare e ricevere segnali radio a grandi distanze.

Lo scienziato ha brevettato il primo prototipo del telegrafo senza fili il 5 marzo del 1896, dando il via ad una vera e propria rivoluzione della comunicazione. Ricordiamo che, nel 1909, Marconi ha vinto il Nobel proprio per questa scoperta. Ovviamente, la radio che utilizziamo oggi è molto diversa da quella che ha ideato Guglielmo. Di seguito, vi proponiamo una raccolta di frasi di ieri e di oggi, utili a riflettere su una delle invenzioni cardine dell’epoca Moderna e sulla sua trasformazione:

Vedete, il telegrafo è un tipo molto, molto lungo di gatto. Voi tirate la sua coda a New York e la sua testa miagola a Los Angeles. Lo capite questo? E la radio opera esattamente allo stesso modo: voi mandate i segnali qui, e loro li ricevono là. L’unica differenza è che non c’è alcun gatto. (Albert Einstein)

È un miracolo, la radio. Grazie ad essa, possiamo sederci presso un lago remoto o sulla cima di una montagna e ascoltare la musica diffusa da un lontano centro culturale. Non si può descrivere a parole quanto meravigliosa sia quest’esperienza, che collega le più belle manifestazioni dell’arte con le più belle della natura. (Leopold Stokowski)

La radio era un mezzo fantastico per l’intrattenimento. (Harry Shearer)

Ho sempre trovato qualcosa alla radio. Proprio come i treni e le campane, era parte della colonna sonora della mia vita. (Bob Dylan)

La radio lancia la notizia, la tv la fa vedere, il quotidiano la spiega. (Hubert Beuve-Méry)

Se ci mettiamo a parlare in una stanza buia, le parole assumono improvvisamente nuovi significati; così tutte le qualità che la pagina stampata ha sottratto al linguaggio ritornano nel buio della radio. (Marshall McLuhan)

I capi dei nostri mass media, stampa, radio, cinema e televisione, riescono nel loro scopo di distogliere la nostra mente dal disastro. (Ernst Fischer)

La radio libera è una forma d’arte. Le onde radio sono la tela vuota, il produttore è l’artista e il suono è la pittura. (Julius Lester)

Non è vero che non avevo niente, ho avuto la radio. (Marilyn Monroe)

Le emittenti private sono tutte abusive, non pagano la SIAE e chi salvaguardia i diritti d’autore? chi salvaguardia quei poveracci che vivono solo sulle canzoni? (Mia Martini)

La frenesia per la radio finirà a tempo debito. (Thomas Alva Edison)

Grazie alla radio, i giapponesi non potranno mai attaccarci di sorpresa. (Josephus Daniels)

La radio. Rompe il silenzio, accompagna la nostra vita, ascolta le nostre parole, zittisce la solitudine, racconta mille storie, c’è sempre. Come non esserle grati. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sulla radio di ieri e di oggi

La radio, considerando l’epoca in cui è stata scoperta, è riuscita ad accorciare, anche se idealmente, le distanze tra le persone. Non solo, quando è entrata nella quotidianità della gente si è trasformata in una specie di presenza fissa in ogni casa, in grado di trasmettere notiziari, racconti e, dulcis in fundo, musica. Di seguito, un’altra selezione di belle frasi sulla radio: