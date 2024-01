Momento dedicato al body positivity per Sophie Codegoni che si è mostrata su Instagram senza filtri e alle prese con delle irritazioni.

Spesso al centro di recenti rumors in chiave gossip, Sophie Codegoni è tornata a far parlare di sé per un bel messaggio di body positivity che ha voluto mandare alle sue seguaci su Instagram. In modo particolare la donna si è mostrata senza filtri in alcune stories con l’intento di spiegare alcune dinamiche, anche personali, alle persone.

Sophie Codegoni senza filtri sui social: il messaggio

Sophie Codegoni

Come detto, nelle scorse ore, Sophie ha pubblicato una storia su Instagram nella quale, di fatto, era senza make up. La bellissima influencer e volto televisivo si è fatta vedere alla luce naturale del giorno, mostrando il suo viso che, purtroppo per lei, era puntellato di piccoli brufoli rossi che ricordano quelli tipici dell’acne, di cui lei stessa ha sofferto da ragazzina.

Al netto di tale situazione relativa alla sua pelle, la donna ha deciso di mandare un chiaro messaggio alle tante persone che la seguono e mandare, come anticipato, un messaggio di body positivity. In che modo? Oltre appunto al farsi vedere, la bella Sophie ha postato un messaggio della sua dermatologa.

La Codegoni ha spiegato alle sue fan che la pelle si può rimettere in sesto utilizzando alcuni prodotti specifici consigliati dai medici. Poi, ha pubblicato la chat con la sua dermatologa che le ha scritto un messaggio motivazionale: “Quando inizi un percorso sei già sulla strada del traguardo. Non pensare in quanto tempo, il tempo stressa la mente (e la pelle), la cosa bella è che andrà bene. Questa è la cosa sicura e che conta! La tua doc”.

Indubbiamente l’esperienza dell’ex gieffina potrà tornare utile anche a molte altre persone, soprattutto donne che la seguono sui social e, spesso, la prendono come esempio.

Di seguito anche un post Instagram recente della influencer e conduttrice: