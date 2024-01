L’ex moglie di Paolo Bonolis ha presentato sui social il suo nuovo compagno a quattro zampe, un bassotto a pelo ruvido.

Sonia Bruganelli ha mostrato sui social un adorabile cucciolo di cane. Dopo la separazione da Paolo Bonolis, ha presentato ufficialmente il nuovo “compagno” a quattro zampe e la foto del nuovo arrivo in famiglia ha ricevuto molti apprezzamenti. La produttrice ha accolto nella sua nuova casa un bassotto a pelo ruvido che ha chiamato Beppe.

Sonia Bruganelli presenta Beppe

Sonia Bruganelli, dopo la separazione da Bonolis, ha un “compagno” a quattro zampe: la foto del nuovo arrivo in famiglia è molto tenera. Sonia ha condiviso su Instagram una breve clip del cane scrivendo: “Beppe is in da house“.

La Bruganelli ha anche pubblicato una foto insieme all’animale ironizzando: “Il mio nuovo giovane compagno…”, facendo riferimento ai tanti presunti flirt che le sono stati attribuiti di recente. Recentemente ha parlato in tv del presunto flirt con l’ex di Belen, Antonino Spinalbese, 28 anni, smentendo la notizia con un secco: “Potrebbe essere mio figlio!”.

L’ex opinionista del GF Vip ha ricevuto moltissimi apprezzamenti per il suo nuovo “omino peloso”. “L’unico maschio che non ti deluderà“, le ha scritto qualcuno. “Beh forse hai fatto la scelta giusta“, le ha fatto notare invece un altro follower.

La Bruganelli ha chiamato il cane Beppe ispirandosi al nome del famoso direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, 67 anni, figura ormai iconica della televisione e soprattutto del Festival di Sanremo. È stato il figlio Davide a rivelarlo, commentando il video della sua madre con il cane: “Grande Beppe Vessicchio“. E anche i fan sono d’accordo: il bassotto ricorda davvero lui.

Criticata per non aver adottato un cucciolo

Non mancano di certo coloro che avrebbero preferito che Sonia adottasse un cane, invece di comprarlo. “Non potresti andare a fare una passeggiata in un canile? Maria De Filippi sta cercando di incoraggiare le persone ad adottare cani abbandonati (vedi l’impegno con il canile La Muratella)… Ancora a comprare cani“, le hanno fatto notare. Di solito, un cucciolo di bassotto a pelo ruvido ha un prezzo che varia tra gli 850 e i 1200 euro, a seconda del pedigree.