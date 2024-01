Ancora scintille tra Myrta Merlino e Fedez dopo le recenti stoccate. Questa volta la conduttrice è stata molto sottile…

Nuovo capitolo tra Fedez e Myrta Merlino. La conduttrice si era trovata a replicare ad alcune frasi del rapper riguardo la presenza dei giornalisti di Pomeriggio 5 sotto casa sua per “osservare” da vicino Chiara Ferragni a seguito dello scandalo pandoro Balocco. Ora la presentatrice ha punzecchiato ancora l’artista…

Fedez, altra frecciatina da parte di Myrta Merlino

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, la Merlino e i suoi ospiti hanno parlato ancora del caso della Ferragni e del pandoro. A seguito di un servizio sull’argomento, al rientro in studio, la conduttrice si è lasciata andare ad un commento che ha chiamato in causa, per srammatizzare, proprio il rapper e un recente siparietto andato in scena con sua figlia Vittoria nel quale era stato chiamato in causa Lino Banfi come “minaccia” per la figlia.

La presentatrice ha detto: “Avete visto l’operazione simpatia di Fedez con Lino Banfi”. E non contenta, ha poi aggiunto rispondendo ad un intervento in studio: “Gli sta dando una mano, è un amico”.

Il riferimento, anche in questo caso, è al fatto che la gag tra l’artista, marito della Ferragni, e il famoso attore, tanto apprezzato dal pubblico, abbia sicuramente dato una luce positiva alla famiglia Ferragnez dopo le ormai note vicende poco chiare.

Staremo a vedere se Federico vorrà replicare e soprattutto se avrà colto le parole della Merlino come una frecciata o meno.

Di seguito anche un post su TikTok che riprendere quanto detto dal rapper alla figlia su Banfi: