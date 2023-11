Attraverso i social Alessandro Basciano si è sfogato con i fan e ha mostrato uno scambio di lettere tra il suo avvocato e quello di Sophie Codegoni.

I rapporti tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono finiti nel peggiore dei modi e oggi i due hanno messo la questione in mano ai loro legali per cercare un accordo relativo al mantenimento della figlia. Nello scambio di messaggi avuto dai due avvocati – e condiviso da Basciano sui social – si lascia intendere anche che Sophie avrebbe un nuovo partner.

“Se è vera la dichiarazione della Codegoni di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrete addirittura coincidere la figura del padre”, avrebbe scritto il legale di Basiano all’avvocato della sua ex.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano: Sophie avrebbe un altro uomo

Secondo i rumor in circolazione, Sophie Codegoni potrebbe avere in atto una nuova liason sentimentale e lei e Alessandro Basciano si starebbero affrontando attraverso i loro legali per cercare un accordo relativo alla loro figlia (Celine Blue, rimasta a vivere con la madre dopo la separazione).

Basciano in particolare si è lamentato perché Sophie non gli consentirebbe di vedere sua figlia quanto lui vorrebbe, e al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari. I fan dei social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se lui e Sophie romperanno finalmente il silenzio in merito alla questione e se riusciranno a trovare finalmente un accordo.