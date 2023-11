Colpo di scena al Grande Fratello. La puntata inizialmente prevista in data odierna salta e slitta. Ecco cosa è successo e cosa andrà in onda.

Non solo i colpi di scena con le tensioni e le discussioni dei concorrenti del Grande Fratello, ora anche Mediaset ci mette del suo. Cambia, infatti, la programmazione odierna, di oggi 15 novembre 2023. Il reality condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda oggi come previsto. Nessuna diretta dalla Casa. A darne notizia prima di tutti Davidemaggio.

Grande Fratello, salta la puntata di oggi

Alfonso Signorini

Secondo l’anticipazione data da Davidemaggio, infatti, il GF di questa sera non andrà in onda su Canale 5. Nessuna diretta in una puntata che si prospettava molto interessante col possibile ingresso di Perla Vatiero, ex di Mirko Brunetti.

Stando a quanto si apprende, Mediaset ha deciso di far slittare il reality di Signorini a domani, giovedì 16 novembre e spostare quindi anche il debutto di Gerry Scotti con ‘Io Canto Generation’ alla prossima settimana.

Al momento non sono note le reali ragioni di questo cambio di programmazione a poche ore dalla diretta. Stando a quanto si apprende, il motivo dietro questa decisione sarebbe lo scontro tra ‘Io Canto Generation’ e il match di tennis su Rai 2 dato che l’ultima sfida andata in onda sulla tv di Stato ha visto un grandissimo numero di ascolti.

La situazione, quindi, vedrebbe oggi Canale 5 con ‘Il Gladiatore’ mentre domani Signorini e il GF. Il programma di Scotti, invece, direttamente la prossima settimana.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio del GF: