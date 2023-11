Jennifer Aniston ha condiviso via social una lettera emozionante dedicata al suo amico scomparso, Matthew Perry.

Secondo Tmz Jennifer Aniston sarebbe stata devastata dalla notizia della scomparsa del suo amico Matthew Perry e in queste ore, attraverso i social, l’attrice ha per la prima volta condiviso un messaggio dedicato all’attore in cui ha scritto:

“Nelle ultime due settimane mi sono riletta i nostri messaggi. Ho riso, pianto e poi riso ancora. Li conserverò per sempre. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla. Dice tutto. Matty, ti amo così tanto e so che ora sei completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno. Riposa fratellino. Mi hai sempre rallegrato la giornata”.

Jennifer Aniston: il messaggio dedicato a Matthew Perry

Dopo Matt LeBlanc e Courtney Cox, anche Jennifer Aniston ha espresso pubblicamente il suo cordoglio per la scomparsa del suo celebre amico Matthew Perry, deceduto il 28 ottobre per cause ancora da chiarire. L’attrice ha confessato che in questi ultimi giorni avrebbe letto i messaggi che lei e Perry si sarebbero inviati e che uno dei desideri più grandi dell’attore fosse quello di far ridere le persone a cui voleva bene.

“Matty amava far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non avesse sentito le risate avrebbe pensato che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. Ed è riuscito a fare proprio questo. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere forte”, ha scritto l’attrice che, sui social, ha condiviso alcuni dei momenti più emozionanti vissuti sul set di Friends insieme all’attore.

Sui social in tanti hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore e sono in attesa di saperne di più sulle cause del decesso.