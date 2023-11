Jada Pinkett Smith ha rotto il silenzio dopo che Will Smith è stato travolto dal clamore per un suo presunto rapporto con un uomo.

In un’intervista esclusiva con la vlogger Tasha K, l’ex assistente personale di Will Smith ha scatenato un putiferio affermando di aver visto il divo americano mentre era a letto con il collega attore Duane Martin (con cui ha condiviso il set di Willy, il Principe di Bel Air). Sulla questione è intervenuta anche Jada Pinkett Smith, che ha fatto sapere che lei e suo marito intraprenderanno azioni legali contro le falsità messe in circolazione dall’ex assistente.

“È ridicolo, vero? Ed è una sciocchezza. Questa è una persona che ha provato a scuotere i soldi, uno shake down che non ha funzionato. Adotteremo un’azione legale. Perché una cosa è avere la tua opinione su qualcuno piuttosto che inventare storie salaci e maliziose. Quindi è fattibile, quindi procederemo con quello”, ha fatto sapere l’attrice (stando a quanto riporta Tmz).

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith difende Will Smith

Will Smith è finito di nuovo al centro del clamore generale e stavolta a spingerlo sulla cresta del gossip è stato il suo ex assistente, che ha riferito di averlo sorpreso mentre avrebbe avuto un rapporto intimo con Duane Martin.

Jada Pinkett Smith ha smentito il gossip in circolazione, e ha fatto sapere anche che suo marito intraprenderà azioni legali contro l’ex assistente. Oggi l’attore e Jada Pinkett sono separati, ma hanno affermato di non aver ancora deciso se divorziare. I due hanno mantenuto buoni rapporti per il bene dei figli e continuano a mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la loro vita privata.