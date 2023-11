Simona Ventura si è mostrata insieme alle colleghe Mara Venier e Barbara D’Urso, e lei stessa ha svelato come starebbero oggi le cose.

Simona Ventura è stata ospite del salotto tv di Mara Venier a Domenica In e, a seguire, si è mostrata durante un evento cinematografico in compagnia di Barbara D’Urso. A seguire lei stessa ha spiegato di aver superato i vecchi rancori avuti con le due colleghe, e in un’intervista a Casa Chi ha puntualizzato:

“La riconciliazione con Mara Venier? Sì ho riabbracciato Mara l’altra settimana, ma non solo, anche barbara, Barbara d’Urso. Proprio nello stesso giorno”, e ancora: “La domenica delle palme? Di più! Tutti hanno detto 29 ottobre 2023, ricordiamoci questa data. Cosa c’è dietro? Ragazzi, ma con quello che succede intorno a noi, ma chi se ne frega di queste cavolate. Ma si può perdere tempo per queste storie qui? Tra donne intelligenti si fa pace, si chiarisce e si va avanti. E sarebbe ora che le donne iniziassero ad unirsi.”

Simona Ventura: il rapporto con Mara Venier e Barbara D’Urso

Non è segreto che, in passato, ci siano state delle acredini tra Simona Ventura e le sue due colleghe, Mara Venier e Barbara D’Urso. La conduttrice del resto non ha nascosto la questione e, nella sua ultima intervista a Casa Chi, ha anche puntualizzato che lei e le colleghe avrebbero messo la questione alle loro spalle.

In passato Mara Venier è stata legata anche a livello familiare a Simona Ventura, che per molti anni è stata la compagna di Gerò Carraro (figlio di suo marito Nicola). In tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se anche Mara Venier e Barbara D’Urso offriranno la loro versione in merito alla vicenda.