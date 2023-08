Brutto commento social di un hater sulla figlia di Sophie Codegoni. Lei ha duramente replicato. Ecco cosa è successo.

Non c’è limite sui social a quelli che sono i commenti dei seguaci e degli haters. Un brutto episodio è capitato in queste ore alla bella Sophie Codegoni che non è stata attaccata in prima persona ma ha ricevuto una frase davvero shock a proposito di sua figlia Celine Blue. La donna ha giustamente replicato e lo ha fatto in modo durissimo.

Sophie Codegoni, la replica al commento dell’hater

Sophie Codegoni

Nelle scorse ore la Codegoni ha aggiornato i suoi fan rivelando che la figlia Celine aveva fatto le prime vaccinazion. Sebbene all’inizio la piccola sembrava stare bene, in serata, come spesso accade, le è salita la febbre. L’influencer lo ha fatto presente ai suoi fan. Fin qui, chiaramente, nulla di strano se non fosse che alla donna sono arrivati dei messaggi decisamente spiacevoli. Un hater, infatti, ha commentato in modo decisamente forte: “Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa le fa un favore”.

Una frase che la bella Sophie non ha potuto far passare liscia e alla quale ha voluto fortemente replicare: “Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite! Guardati allo specchio e vergognati per la persona che sei, schifoso. E ricorda che nella vita tutto torna indietro, attento”.

Un episodio davvero spiacevole per la Codegoni che ha giustamente replicato e non ha potuto resistere al rispondere a questo intervento fuoriluogo di questo utente. La speranza è che la rabbia per l’episodio possa passare e che certe persone la smettano di comportarsi in questo modo, specie chiamando in causa dei neonati come in questa circostanza.

Di seguito, invece, un dolce post Instagram dell’influencer con Basciano e la piccola Celine: