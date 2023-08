A lavoro per il nuovo Pomeriggio 5: Myrta Merlino è pronta a prendere le redini del programma e sui social si mostra già super impegnata.

C’è grande attesa nel vedere come sarà la nuova versione di Pomeriggio 5, programma Mediaset di Canale 5 appunto. Via Barbara D’Urso, dentro Myrta Merlino. E proprio la neo conduttrice ha voluto mostrare al suo nuovo pubblico di essere già a lavoro per i telespettatori. Sui social le foto dagli studi e una “promessa”.

Myta Merlino a lavoro per Pomeriggio 5: foto e promessa

Myrta Merlino

Già tempo di lavoro per la Merlino in vista del nuovo Pomeriggio 5 dell’era post Barbara D’Urso. La giornalista si è mostrata sui social intenta a prendere appunti e poi in compagnia di due componenti del suo staff.

La presentatrice, ormai ex La7, ha accompagnato gli scatti anche ad una didascalia che sa tanto di promessa ai suoi futuri telespettatori: “Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio 5. Ed è solo l’inizio!”.

Una messaggio di grande entusiasmo e voglia di fare da parte della conduttrice che pare aver raccolto già molto interesse e affetto. Tanti, infatti, i commenti arrivati da parte di telespettatori che hanno voluto sostenere la donna in questa nuova esperienza anche ammettendo di voler tornare a guardare con piacere Canale 5 grazie a lei e alla sua professionalità.

A questo punto non resta che attendere ancora qualche tempo per vedere come sarà il nuovo pomeriggio di Canale 5.

Di seguito il post Instagram del nuovo volto di Mediaset con le foto e anche i relativi commenti di cui vi abbiamo parlato: