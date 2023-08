Saranno presto mamma e papà Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due ragazzi si sono conosciuti a Uomini e Donne.

La loro storia continua e adesso si aggiunge un tassello bellissimo e importantissimo: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia che è nata a Uomini e Donne, noto programma di Maria De Filippi su Canale 5, ha annunciato che presto darà alla luce un bebè.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto genitori: l’annuncio

Andrea Cerioli

“A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi… Mamma & Papà”. Sono state queste le parole con cui Andrea e Arianna hanno scelto di annunciare di aspettare il loro primo bambino. La coppia ha condiviso su Instagram un tenero scatto dove il ragazzo bacia il ventre della sua dolce metà facendo appunto comprendere come nella pancia ci sia un piccolissimo bebè.

L’amore tra i due ragazzi è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo e soprattutto tra i telespettatori di Uomini e Donne. La coppia, infatti, si era conosciuta nello show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ed era stata tra le più apprezzate. Era il 2019 quando il loro amore è sbocciato tra gli studi televisivi ed è poi maturato col passare del tempo.

Va detto che non sono mancati alcuni rumors di maretta, anche di recente, ma questo annuncio spazza via decisamente ogni questione.

Nei commenti al loro post social tantissimi messaggi d’affetto, anche di ex volti dello show Mediaset. Non manca il messaggio di Martina Grado e Giacomo Czerny con cui la coppia è molto amica. Ma anche altri come quelli di Nilufar Addati, Claudia Dionigi, Aldo Palmieri, Nicole Mazzocato, Rosa Perrotta.

Adesso non resta che attendere ulteriori dettagli della gravidanza e magari anche l’annuncio sul sesso del nascituro che siamo sicuri arriverà più avanti.

Di seguito anche il tenero post Instagram con cui la coppia ha dato l’annuncio della dolce attesa: